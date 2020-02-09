В РФ совершил жесткую посадку Boeing, на борту которого было около 100 человек

Во время жесткой посадки самолета Boeing 737 авиакомпании UTair были повреждены стойки шасси, борт при посадке развернуло на полосе на 90 градусов. В авиакомпании объяснили произошедшее "резким непрогнозируемым сдвигом ветра".

Во время жесткой посадки один пассажир получил травму колена Фото: Республика Коми / vk.com

9 февраля пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании UTair совершил жесткую посадку в аэропорту российского Усинска (Республика Коми). Об этом проинформировала пресс-служба UTair в Facebook.

ТАСС в экстренных службах и Росавиации сообщили, что при посадке самолета сложились стойки шасси, он ударился хвостовой частью и "сел на брюхо". Сайт Республики Коми информирует, что самолет при посадке развернуло на 90 градусов.

В UTair объяснили случившееся "резким непрогнозируемым сдвигом ветра".

"Благодаря действиям экипажа самолет удалось удержать на полосе до полной остановки. Уже на полосе у лайнера произошел подлом основных стоек шасси. На борту лайнера находилось 94 пассажира. После остановки самолета экипаж обеспечил эвакуацию пассажиров", – сказано в релизе авиакомпании.

Один пассажир получил травму колена и обратился за помощью врачей, отметили в UTair.

Позже в компании сообщили ТАСС, что в аэропорту не работала система точного наведения на полосу ILS и не работали огни подхода к взлетно-посадочной полосе, когда Boeing заходил на посадку.