В РФ совершил жесткую посадку Boeing, на борту которого было около 100 человек

9 февраля пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании UTair совершил жесткую посадку в аэропорту российского Усинска (Республика Коми). Об этом проинформировала пресс-служба UTair в Facebook.
ТАСС в экстренных службах и Росавиации сообщили, что при посадке самолета сложились стойки шасси, он ударился хвостовой частью и "сел на брюхо". Сайт Республики Коми информирует, что самолет при посадке развернуло на 90 градусов.
В UTair объяснили случившееся "резким непрогнозируемым сдвигом ветра".
"Благодаря действиям экипажа самолет удалось удержать на полосе до полной остановки. Уже на полосе у лайнера произошел подлом основных стоек шасси. На борту лайнера находилось 94 пассажира. После остановки самолета экипаж обеспечил эвакуацию пассажиров", – сказано в релизе авиакомпании.
Один пассажир получил травму колена и обратился за помощью врачей, отметили в UTair.
Позже в компании сообщили ТАСС, что в аэропорту не работала система точного наведения на полосу ILS и не работали огни подхода к взлетно-посадочной полосе, когда Boeing заходил на посадку.