Компания Boeing возобновила выпуск самолетов 737 MAX, который останавливала после двух авиакатастроф

Полеты и поставки самолетов Boeing 737 MAX приостановили в марте 2019 года после двух авиакатастроф, в результате которых погибло 346 человек. В январе 2020 года компания сообщила об остановке выпуска самолетов этой модели, а в мае возобновила производство.

Американская корпорация Boeing возобновила производство самолетов Boeing 737 MAX, сообщила пресс-служба компании 27 мая.

Производство самолетов стартовало на авиазаводе компании в Рентоне (штат Вашингтон).

Лайнеры будут выпускать более низкими темпами, чем планировалось, чтобы повысить безопасность рабочих и качество продукции. В дальнейшем производство планируют наращивать.

О приостановке сборки самолетов модели 737 МАХ корпорация объявила 20 января.

В заявлении компании сказано, что это время механики и инженеры использовали для "модернизации процессов комплектации" и "усовершенствования рабочих пакетов в каждой позиции завода".

Эксплуатация самолетов модели 737 МАХ началась в 2017 году. В марте 2019 года полеты и поставки этих самолетов приостановили по всему миру после двух авиакатастроф (в Индонезии и Эфиопии), в результате которых погибло 346 человек. Причиной крушения лайнеров стала ложная активация системы дополнения характеристик маневрирования MCAS.

Перед тем как остановить производство в январе, компания выпустила около 400 самолетов модели 737 МАХ, которые так и не смогла поставить заказчикам. Из-за ситуации с Boeing 737 MAX корпорация терпит миллионные убытки.

Телеканал CNN отметил, что Boeing анонсировала возобновление производства самолетов модели 737 МАХ, хотя Федеральное управление гражданской авиации США официально еще не дало разрешение на их эксплуатацию. По данным телеканала, у компании сейчас более 3800 заказов на самолеты 737 МАХ.