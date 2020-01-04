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Boeing потерял статус крупнейшего авиастроителя в мире – СМИ

Компания Airbus стала крупнейшим в мире авиастроителем впервые с 2011 года, обогнав своего главного конкурента – американскую компанию Boeing, пишет Reuters.

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Положение Boeing связано с кризисом после крушения двух самолетов Boeing 737 MAX
Положение Boeing связано с кризисом после крушения двух самолетов Boeing 737 MAX
Фото: ЕРА

Компания Airbus стала крупнейшим авиастроителем в мире впервые с 2011 года – все это время лидерство на рынке авиастроения удерживала компания Boeing. Об этом 1 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Airbus в 2019 году поставил 863 самолета, что на 7,9% больше, чем в 2018 году (800 самолетов).

При этом Boeing на фоне кризиса с самолетами Boeing 737 MAX в январе – ноябре поставил 345 самолетов, что в два раза меньше, чем за аналогичный период 2018 года (704 самолета).

В компании Airbus агентству отказались комментировать текущее положение, ссылаясь на отсутствие достоверных данных.

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 упал в Яванское море возле Джакарты (Индонезия). Погибли 189 человек, которые находились на борту. 10 марта 2019 года под Аддис-Абебой (Эфиопия) разбился Boeing той же модели, все 157 человек погибли.

Согласно предварительному отчету следствия, причиной крушения эфиопского лайнера стала ложная активация системы дополнения характеристик маневрирования MCAS. Эксперты считают, что та же система отказала на индонезийском рейсе.

После авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии Boeing рекомендовала приостановить полеты всего мирового флота 737 MAX и сократила производство самолетов этой модели.

4 апреля исполнительный директор Boeing Деннис Мюленбург официально признал, что причиной катастрофы самолетов в Индонезии и Эфиопии была ошибочная активация MCAS.

В декабре 2019 году Мюленбург подал в отставку.

Теги: самолет, авиакатастрофа, кризис, Airbus, самолеты, Boeing
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