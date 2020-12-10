Boeing 737 MAX выполнил первый коммерческий рейс после почти двухлетнего запрета

Полеты Boeing 737 MAX запретили в марте 2019 года после крушения двух новых самолетов из-за ошибки в программном обеспечении.

Boeing 737 MAX, принадлежащий крупнейшей бразильской авиакомпании Gol, 9 декабря выполнил первый коммерческий рейс из Сан-Паулу в Порту-Алегри после почти двухлетнего запрета на полеты. Об этом сообщило информагентство AFP.

Журналисты агентства, находившиеся на борту, отметили, что большинство пассажиров не обратили внимания на модель самолета и не знали о его истории. Экипаж рейса также не проинформировал пассажиров, что этот рейс – первый полет Boeing 737 MAX после длительного запрета.

Как заявили в авиакомпании, до конца года Gol планирует задействовать семь имеющихся MAX.

#UPDATE More than 20 months after it was grounded following two deadly crashes, Boeing's 737 MAX returned to the skies with an incident-free commercial flight in Brazil, said AFP journalists on board https://t.co/2KRwkiA2E6 — AFP News Agency (@AFP) December 9, 2020

Полеты Boeing 737 MAX остановили в марте 2019 года после крушений самолетов Ethiopian Airlines и Lion Air. Общее число жертв составило 346 человек.

Как выяснило следствие, причиной авиакатастроф была ошибка в программном обеспечении, активировавшая систему улучшения характеристик маневрирования (MCAS) во время взлета, что приводило к утрате контроля над самолетом.

18 ноября Федеральное управление гражданской авиации США сняло запрет на использование самолетов Boeing 737 MAX, что открыло путь для снятия запрета на полеты в других странах мира.

В компании Boeing заявили, что исправили ошибку в ПО.