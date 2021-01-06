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В США неизвестные угрожали разбить самолет о здание Конгресса

Американские авиадиспетчеры получили угрозы о возможном теракте – якобы в здание Конгресса США планируется направить самолет, сообщает CBS News. Власти США считают, что эти сообщения связаны с тем, что 6 января Конгресс должен объявить окончательные результаты выборов.

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Неизвестные заявили, что направят самолет в Капитолий из-за убийства Сулеймани
Неизвестные заявили, что направят самолет в Капитолий из-за убийства Сулеймани
Фото: depositphotos.com

Несколько авиадиспетчеров в Нью-Йорке получили угрозы, в которых говорилось, что в здание Конгресса США – Капитолий – врежется самолет. Об этом 5 января сообщает CBS News.

Согласно записям, которые оказались в распоряжении журналистов, террористический акт планировалось совершить в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. 

На данный момент неизвестно, кто отправил аудиозапись. CBS News сообщает, что американское правительство не считает, что это предупреждение об атаке заслуживает доверия, но расследует его как нарушение частот авиации.

Источники журналистов считают, что сообщение с угрозами связано с тем, что 6 декабря Конгресс США должен утвердить победу Джо Байдена на выборах президента США.

Генерал Касем Сулеймани, командир элитного спецподразделения Корпуса стражей исламской революции "Аль-Кудс", был убит 3 января 2020 года в результате авиаудара по багдадскому аэропорту. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Сулеймани готовил атаки на американские объекты на Ближнем Востоке.

Это усугубило напряженность между США и Ираном и косвенно спровоцировало катастрофу самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого иранскими ПВО неподалеку от Тегерана 8 января 2020 года. В Генштабе вооруженных сил Ирана заявляли, что борт МАУ был сбит иранскими военными по ошибке на фоне обострения отношений с США: самолет якобы приблизился к одному из важных объектов Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Иранские власти выдали ордера на арест для 36 должностных лиц США и других стран по подозрению в причастности к убийству Касема Сулеймани.

В отчете Совета по правам человека ООН, подготовленном специальным докладчиком по вопросу о казнях без надлежащего судебного разбирательства и произвольных казнях Агнес Каламард, который был опубликован 10 июля 2020 года, сказано, что нападение на Сулеймани и гибель сопровождающих его лиц "представляют собой произвольное убийство, за которое, согласно нормам международного права в области прав человека, несут ответственность США".

Теги: США, теракт, авиакатастрофа, Конгресс США, террористы, выборы президента США 2020
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