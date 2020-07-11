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"Ложные выводы". США отвергли доклад ООН об убийстве иранского генерала Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что убийство командующего элитным подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции, генерала Касема Сулеймани является реализацией права Соединенных Штатов на самооборону.

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Сулеймани был убит 3 января 2020 года в Багдаде. По мнению США, он готовил атаки на американские объекты
Сулеймани был убит 3 января 2020 года в Багдаде. По мнению США, он готовил атаки на американские объекты
Фото: EPA

США отвергли выводы спецдокладчика ООН Агнес Каламард о том, что американский авиаудар, в результате которого был убит командир элитного подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции "Аль-Кудс", генерал Касем Сулеймани, являлся нарушением международного права. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, сообщает "Голос Америки".

"Мы отвергаем доклад и мнения специального докладчика ООН относительно американского авиаудара, в результате которого был убит Сулеймани. Выводы госпожи Каламард являются ложными", – сказал он.

Помпео считает, что авиаудар был нанесен в соответствии с неотъемлемым правом США на самооборону.

Генерал Касем Сулеймани, командир элитного спецподразделения Корпуса стражей исламской революции "Аль-Кудс", был убит 3 января 2020 года в результате авиаудара по багдадскому аэропорту. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Сулеймани готовил атаки на американские объекты на Ближнем Востоке.

Это усугубило напряженность между США и Ираном и косвенно спровоцировало катастрофу самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого иранскими ПВО неподалеку от Тегерана 8 января 2020 года. В Генштабе вооруженных сил Ирана заявляли, что борт МАУ был сбит иранскими военными по ошибке на фоне обострения отношений с США: самолет якобы приблизился к одному из важных объектов Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Иранские власти выдали ордера на арест для 36 должностных лиц США и других стран по подозрению в причастности к убийству Касема Сулеймани.

В отчете Совета по правам человека ООН, подготовленном специальным докладчиком по вопросу о казнях без надлежащего судебного разбирательства и произвольных казнях Агнес Каламард, который был опубликован 10 июля, сказано, что нападение на генерала Сулеймани и гибель сопровождающих его лиц "представляют собой произвольное убийство, за которое, согласно нормам международного права в области прав человека, несут ответственность США".

Теги: США, Иран, ООН, убийство, Майк Помпео, Агнес Каламард, Касем Сулеймани, Корпус стражей исламской революции
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