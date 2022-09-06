Правоохранители нашли причастного к убийству ресторатора Ряжева, расстрелянного в 2017 году в Киеве

"Прокуроры и следователи по результатам проведенной кропотливой и длительной работы и отработки разных версий заказного убийства идентифицировали личность киллера. Им оказался мужчина 1982 года рождения", – говорится в сообщении.

По информации Офиса генпрокурора, изучавшего материалы дела, имя подозреваемого - Эльмурзаев Магомед Наипович.

Следствие установило, что мужчина в марте 2017 года получил от неустановленного лица из уголовной среды РФ заказ на убийство известного одесского ресторатора, проживавшего в то время в столице.

Как отметили в Киевской городской прокуратуре, готовясь к преступлению, злоумышленник собрал информацию о жертве (в том числе о местах проживания и работы, графике передвижения, номере автомобиля, которым пользовался потерпевший), а также подыскал орудие убийства – пистолет модели Glock-17.

"Вечером 8 марта 51-летний предприниматель, возвращаясь с семьей домой, остановил машину у шлагбаума. В это время киллер восемь раз выстрелил в него. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте. Двое его детей шести и девяти лет, также находившихся в автомобиле, были госпитализированы с ранениями колена и кисти", – рассказали в полиции.

Россиянин заочно уведомлен о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.