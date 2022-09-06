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Правоохранители нашли причастного к убийству ресторатора Ряжева, расстрелянного в 2017 году в Киеве

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Подозреваемым в убийстве оказался житель России
Подозреваемым в убийстве оказался житель России
Фото: depositphotos.com

Правоохранители установили причастность уроженца России к убийству ресторатора из Одессы Александра Ряжева в марте 2017 года в Киеве. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба столичной полиции в Facebook.

"Прокуроры и следователи по результатам проведенной кропотливой и длительной работы и отработки разных версий заказного убийства идентифицировали личность киллера. Им оказался мужчина 1982 года рождения", – говорится в сообщении.

По информации Офиса генпрокурора, изучавшего материалы дела, имя подозреваемого - Эльмурзаев Магомед Наипович.

Следствие установило, что мужчина в марте 2017 года получил от неустановленного лица из уголовной среды РФ заказ на убийство известного одесского ресторатора, проживавшего в то время в столице.

Как отметили в Киевской городской прокуратуре, готовясь к преступлению, злоумышленник собрал информацию о жертве (в том числе о местах проживания и работы, графике передвижения, номере автомобиля, которым пользовался потерпевший), а также подыскал орудие убийства – пистолет модели Glock-17.

"Вечером 8 марта 51-летний предприниматель, возвращаясь с семьей домой, остановил машину у шлагбаума. В это время киллер восемь раз выстрелил в него. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте. Двое его детей шести и девяти лет, также находившихся в автомобиле, были госпитализированы с ранениями колена и кисти", – рассказали в полиции.

Россиянин заочно уведомлен о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/pfbid02frT6SzPT2SFk7wxRDY1c6phPVUKZRPBhAizMtReJ2tJgcMC1TWWJT3ADqDgEYpHMl

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/pfbid0372vC8W6dx2sxrSnWd8it5Fwu16yWAgVJuDAgRSVukcV2RR7CiF8nS9a8KzVG6ZS5l

Контекст:

Александр Ряжев был известен в Одессе как владелец ресторана "Зебра" и одноименного пляжного комплекса на 10-й Фонтана. Ранее ему принадлежало кафе "Витрина" на Сегедской.

Теги: Россия, Киев, Одесса, убийство, полиция, следствие, ресторатор
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