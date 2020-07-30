Правоохранители задержали мужчину, который "заминировал" станцию метро "Вокзальная" в Киеве

Сообщение о минировании станции "Вокзальная" Киевского метрополитена поступило вчера днем. Взрывоопасных предметов на станции правоохранители не нашли.

Правоохранители задержали 29-летнего жителя Киева, подозреваемого в заведомо ложном сообщении о минировании станции "Вокзальная" столичного метрополитена. Об этом сообщила 30 июля прокуратура Киева.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо непрадивое сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей или тяжкими последствиями). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Мотивы подозреваемого пока неизвестны, заявили в прокуратуре.

О минировании "Вокзальной" неизвестный сообщил на линию "102" вечером 29 июля. Со станции эвакуировали более 300 пассажиров. Кинологи и взрывотехники никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.