Подрывник и изобретатель. Полиция раскрыла подробности об организаторах взрыва у метро "Шулявская"

Глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что один из подозреваемых в организации взрыва у метро "Шулявская" в Киеве 17 июля ранее был судим за убийство. Второй подозреваемый изобретал устройства для обработки газовых смесей и топлива.

Один из задержанных изобретал устройства для обработки газовых смесей Фото: npu.gov.ua

Один из задержанных 29 июля подозреваемых в причастности к совершению взрыва возле станции метро "Шулявская" в Киеве вечером 17 июля имеет криминальное прошлое, а другой изобретал устройства для обработки газовых смесей. Об этом заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко на совместном брифинге с прокурором Киева Олегом Кипером 29 июля, информирует пресс-служба Нацполиции.

Задержанные мужчины – киевляне 1960-го и 1961 годов рождения. Один из них в 2013 году был судим за подрыв машины, в результате которого погиб мужчина. Он вышел из мест лишения свободы в 2017 году, сказал Крищенко.

Во время обысков в квартире фигуранта обнаружили вещественные доказательства, в том числе газовый баллон, идентичный тому, что взорвался в подъезде дома в Подольском районе, сообщил глава столичной полиции.

Второй задержанный – частный предприниматель. Мужчина имеет несколько патентов на изобретение устройств для обработки газовых смесей и топлива разных видов.

Полиция Киева вместе со Службой безопасности Украины 29 июля задержала двух подозреваемых в организации серии минирований в столице.

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил в Facebook, что подозреваемые вымогали $500 тыс. в биткоинах за прекращение минирований. По информации Геращенко, подозреваемые причастны ко взрыву возле станции метро "Шулявская", который произошел вечером 17 июля (тогда ранения получил 22-летний мужчина).

Один из подозреваемых, по словам Геращенко, звонил 21 июля на номер 102 и сообщил, что на станции метро "Минская" между двумя автомобилями желтого цвета заложено взрывное устройство. Правоохранители нашли взрывчатку в указанном месте и обезвредили ее с помощью контролируемого взрыва.