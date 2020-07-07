Прокуратура уточнила сумму, которую украли во время нападения на автомобиль "Укрпошти" в Полтавской области

В Лубенской больнице интенсивного лечения сообщили, что водитель автомобиля "Газель", который сегодня подорвали в Полтавской области, находится в реанимации в тяжелом состоянии, его напарница получила травмы средней тяжести.

Во время разбойного нападения на автомобиль "Укрпошти" в Полтавской области злоумышленники украли 2,75 млн грн, сообщила прокуратура Полтавской области.

Сразу после происшествия полиция информировала о хищении 2,5 млн грн.

Нападение произошло утром 7 июля вблизи села Тишки Лубенского района. Неизвестные взорвали автомобиль "Газель" и завладели деньгами и табельным оружием охранника.

В результате нападения два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Общественное сообщило, что пострадавших госпитализировали в Лубенскую больницу интенсивного лечения. Мужчина-водитель находится в реанимации в тяжелом состоянии, есть угроза его жизни, женщина – в хирургии, у нее травмы средней тяжести, сообщил заведующий отделением интенсивной терапии Александр Ткаченко.

"Укрпошта" пообещала предоставить все необходимое для лечения сотрудников.

В компании рассказали, что автомобиль, который подорвали злоумышленники, доставлял корреспонденцию по маршруту Лубны – Лохвица.

"Укрпошта" активно сотрудничает с правоохранительными органами с целью проведения оперативного расследования и наказания виновных в совершении этого преступления. Предприятие продолжает непрерывную работу и обеспечит все необходимые доставки и выплаты", – сказано в заявлении компании.

Полиция квалифицировала событие по ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

После происшествия в области ввели план "Перехват".