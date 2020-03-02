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Прокурор Киевской области Тедеев спас пассажиров авто, упавшего в Русановский канал в столице

Прокурор Киевской области Казбек Тедеев вытащил из воды семейную пару, которая вместе с авто упала в Русановский канал вечером 29 февраля.

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Прокурор Киевской области Тедеев спас пассажиров авто, упавшего в Русановский канал в столице / ГОРДОН

Фото: Казбек Тедеев / Facebook

Вечером 29 февраля в Киеве водитель автомобиля не справился с управлением, и машина упала в Русановский канал. Спасать водителя и пассажира авто кинулся прокурор Киевской области Казбек Тедеев, сообщает "5 канал".

"Проезжал мимо по этой набережной, услышал женский крик. Увидел пожилого мужчину, который сказал, что якобы упала машина в реку и якобы в машине находятся дети. Поэтому и решил помочь. Там была семья. Там были муж и жена, она получила закрытую черепно-мозговую травму. Переохлаждение, конечно, и он получил, и она получила", – сказал Тедеев в комментарии журналистам. 

Изданию "Обозреватель" прокурор рассказал, что у воды стояли люди, но никто не отваживался помочь пострадавшим.

"Мне показалось, что глубина канала метра два. Во всяком случае, я почувствовал дно. И сразу бросился к пассажирской двери. Вода засасывала. А девушка, лет 24–25, тоненькая такая, повисла на окне, оно было разбито. Я ее стал вытаскивать, а она вырывалась. Видимо, от стресса... Мне кажется, что я разбивал окно, но девушка изнутри тоже пыталась его открыть. У парня, ее мужа, были уже судороги. Я вытащил сначала ее, потом его", – отметил Тедеев.

Пострадавших отвезли в больницу, прокурору медики обработали порезанные стеклом руки и отпустили домой.

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Фото: Киев Оперативный / Facebook

Казбек Тедеев – родственник олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира по вольной борьбе и экс-нардепа-регионала Эльбруса Тедеева. До аннексии Крыма Казбек Тедеев работал в прокуратуре на полуострове.

Теги: Киев, вода, пострадавшие, автомобиль, Казбек Тедеев, пассажиры
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