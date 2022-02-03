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ПРОИСШЕСТВИЯ

"Решили заработать на разборке железнодорожного пути". Бизнесмен пытался подкупить сотрудника СБУ за $500 тыс.

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Сотруднику СБУ предложили "крышевать" нелегальный бизнес по разборке железнодорожных путей
Сотруднику СБУ предложили "крышевать" нелегальный бизнес по разборке железнодорожных путей
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины разоблачила предпринимателя из Днепропетровской области, который предложил сотруднику спецслужбы за $500 тыс. "закрыть глаза" на незаконный демонтаж железнодорожных путей в Луганской области. Об этом 3 февраля написал пресс-центр СБУ.

По данным следствия, организовали схему бывший сотрудник правоохранительных органов и двое мужчин из криминальной среды.

"Злоумышленники решили заработать на разборке заброшенного железнодорожного пути на территории Марковской объединенной территориальной общины. Дельцы предложили сотруднику СБУ "крышевать" нелегальный бизнес. Оплату организатор предложил передавать по частям – после каждого этапа демонтажа пути. Общая сумма сделки должна была составить $500 тыс.", – рассказали в СБУ.

Офицер спецслужбы сообщил руководству о предложении неправомерной выгоды.

Правоохранители задержали троих злоумышленников в Луганской области при попытке передачи сотруднику СБУ части суммы. Им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Теги: СБУ, Украина, следствие, правоохранители, спецслужбы, сделка, Служба безопасности Украины, мужчины, криминал, бизнесмен
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