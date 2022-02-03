СБУ задержала боевика, который из гранатомета обстреливал украинские позиции возле Станицы Луганской

По данным следствия, задержан житель Лисичанска, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности Фото: ssu.gov.ua

Установлено, что подозреваемый проходил боевую подготовку под руководством военных инструкторов из РФ на полигоне в районе временно неподконтрольного украинским властям Лутугино.

По данным следствия, задержан житель Лисичанска, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности. В январе 2015 года он добровольно присоединился к группировкам боевиков, где получил оружие и военную форму российского образца.

"После курса огневой подготовки его назначили гранатометчиком одного из незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. Его "подразделение" активно участвовало в боевых действиях против украинских войск в районе Станицы Луганской. Впоследствии злоумышленник бежал из рядов боевиков из-за конфликта с главарями, которые издевались над своими подчиненными и "выбивали" из них деньги, и долго скрывался от правосудия", – говорится в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Правоохранители проверяют информацию о причастности боевика к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.