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Сбежавшего из харьковского суда иностранца задержали в Киеве – полиция

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Злоумышленника доставят в Харьков и поместят в СИЗО под экстрадиционный арест
Злоумышленника доставят в Харьков и поместят в СИЗО под экстрадиционный арест
Фото: hk.npu.gov.ua

В Киеве на улице Дегтяревской правоохранители задержали 47-летнего гражданина Турции, который сбежал из зала суда в Харькове. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

"Мужчина находится в международном розыске Интерпола за совершение мошенничества в особо крупных размерах. После объявления решения суда об избрании гражданину меры пресечения в виде содержания под стражей до прибытия конвоя он остался без охраны. Воспользовавшись этим, правонарушитель выбежал из зала суда и скрылся", – отметили правоохранители.

Злоумышленника доставят в Харьков и поместят в СИЗО под арест. В течение года его собираются экстрадировать в Германию.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.

Контекст:

Гражданин Турции сбежал из зала суда на площади Героев Небесной сотни в Харькове, где 8 июля для него избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: Киев, Германия, Украина, Турция, Харьков, Интерпол, Нацполиция
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