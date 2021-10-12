СБУ предотвратила ввоз в Украину партии наркотических прекурсоров на 12 млн грн

Злоумышленники прятали таблетки в личных вещах, сообщили в СБУ Фото: ssu.gov.ua

"В Международном аэропорту Борисполь разоблачена группа, которая пыталась ввезти в Украину оптовую партию псевдоэфедрина – прекурсора для изготовления психотропов. У пяти злоумышленников изъято почти 80 кг "товара". Его стоимость на черном рынке составляет в среднем 12 млн грн", – сообщили в пресс-центре.

Почти 400 тыс. таблеток злоумышленники прятали в личных вещах, в том числе и в ведрах из-под мороженого.

"Установлено, что дельцы переправляли прекурсоры с одной из африканских стран для продажи", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств).

"Решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении и избрания судом меры пресечения", - сообщили в пресс-центре.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube



