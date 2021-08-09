СБУ разоблачила в Одессе конвертационный центр. За год на фиктивном НДС Украина потеряла более 600 млн грн

СБУ: Фигуранты почти 10 лет "обслуживали" более 50 предприятий, несколько государственных и коммунальных компаний Фото: ssu.gov.ua

По версии следствия, фигуранты почти 10 лет "обслуживали" более 50 предприятий, несколько государственных и коммунальных компаний, "способствовали" минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению госсредств.

"В 2020 году из-за их махинаций с НДС государство потеряло более 600 млн грн", – сообщили в СБУ.

По данным СБУ, подозреваемые регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц.

"Для присвоения государственных денег использовали поэтапную схему. Сначала оформляли "липовые" финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями. На их счета переводили "оплату" по обязательствам. А уже оттуда злоумышленники снимали наличку", – сказали в СБУ.

В отношении подозреваемых открыто производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.