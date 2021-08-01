"Сидела на плечах и в пасти держала голову". Подробности нападения пантеры в экопарке под Полтавой

"Он вроде был товарищем директора зоопарка, который иногда консультируется с ним, потому что по образованию оба ветеринары", – рассказал спикер управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

Очевидцы нападения рассказали, что пантера напала, когда мужчина развозил корм.

"Она сидела у него на плечах и в пасти держала верх его головы. У него не было верхней части скальпа, она ему оторвала", – сообщила свидетельница происшествия.

Пострадавшего доставили в тяжелом состоянии в Полтавскую областную больницу.

"Фактически был снят скальп с головы, множественные рваные раны туловища, лица и конечностей. Во время операции был реимплантирован скальп с волосистой части головы", – рассказал врач-травматолог больницы Владимир Пинчук.

Из реанимации пострадавшего перевели в отделение травматологии.

В экопарке не комментировали нападение хищника, администрация не отвечает на звонки журналистов.