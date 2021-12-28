"Случайно попал в знакомого". В Харьковской области во время охоты застрелили врача

40-летний охотник выстрелили из охотничьего ружья ИЖ-27 и попал в знакомого Фото: hk.npu.gov.ua

Информация в полицию поступила в 13.10.

"Охота проходила в урочище на территории Краснокутского лесничества в компании мужчин. 40-летний охотник произвел выстрел из собственного гладкоствольного охотничьего ружья ИЖ-27 и случайно попал в 39-летнего знакомого", – рассказали правоохранители.

Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. 40-летнему охотнику сообщили о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Общественное сообщило, что погибший – врач из Полтавской области.