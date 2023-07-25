Смертельное ДТП на блокпосту в Киеве. Водителю объявили о подозрении

Водителю объявили о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее смерть или тяжкое телесное повреждение).

Санкция статьи предусматривает наказание от трех до восьми лет заключения.

Контекст:

В ночь на 25 июля во время комендантского часа на блокпосту в Святошинском районе Киева автомобиль сбил двух военнослужащих, один из пострадавших погиб, другой госпитализирован в тяжелом состоянии.

Далее автомобиль протаранил еще два припаркованных авто, в одном из которых был военнослужащий, сотрудник территориального центра комплектования.

Водителя 2000 года рождения задержали на месте происшествия. Прибор "Драгер" не обнаружил в его крови алкоголя.