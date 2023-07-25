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Смертельное ДТП на блокпосту в Киеве. Водителю объявили о подозрении

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ДТП произошло в ночь на 25 июля
ДТП произошло в ночь на 25 июля
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Водителю автомобиля, который сбил двух военнослужащих на блокпосту в Киеве, объявили о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора 25 июля в Telegram.

Водителю объявили о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее смерть или тяжкое телесное повреждение). 

Санкция статьи предусматривает наказание от трех до восьми лет заключения.


Контекст:

В ночь на 25 июля во время комендантского часа на блокпосту в Святошинском районе Киева автомобиль сбил двух военнослужащих, один из пострадавших погиб, другой госпитализирован в тяжелом состоянии.

Далее автомобиль протаранил еще два припаркованных авто, в одном из которых был военнослужащий, сотрудник территориального центра комплектования.

Водителя 2000 года рождения задержали на месте происшествия. Прибор "Драгер" не обнаружил в его крови алкоголя.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, ДТП, блокпост, подозрение, автомобиль
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