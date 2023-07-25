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ПРОИСШЕСТВИЯ

На блокпосту в Киеве автомобиль сбил двух военнослужащих Нацгвардии и протаранил другую машину. Один из нацгвардейцев погиб. Видео

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23-летний водитель был задержан на месте происшествия
23-летний водитель был задержан на месте происшествия
Фото: npu.gov.ua

Этой ночью в Киеве на блокпосту в Святошинском районе автомобиль сбил двух военнослужащих, один из пострадавших погиб, другой – в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Смертельная авария произошла около 00.05 25 июля на Берестейском проспекте. По данным следствия, во время комендантского часа водитель автомобиля совершил наезд на военнослужащих Нацгвардии, которые несли службу на блокпосту.

"В результате ДТП один военнослужащий от полученных травм скончался, другой – госпитализирован в тяжелом состоянии. Кроме того, водитель протаранил еще один автомобиль, в котором находился военнослужащий. Он получил легкие телесные повреждения, врачи оказали ему помощь", – сказано в сообщении. 

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение водителем правил дорожного движения, которое повлекло смерть или тяжкое телесное повреждение).

Водителя 2000 года рождения задержали на месте происшествия. Ему планируют сообщить о подозрении. Санкция статьи предполагает наказание от трех до восьми лет тюрьмы.

Детали смертельной аварии сообщили в Национальной полиции.

Правоохранители предварительно выяснили, что 23-летний водитель автомобиля Volkswagen на большой скорости совершил наезд на двух военнослужащих Национальной гвардии, которые несли службу на блокпосту. Далее автомобиль протаранил еще два припаркованных авто, в одном из которых был военнослужащий, сотрудник территориального центра комплектования.

В результате столкновения 49-летний военнослужащий от полученных травм погиб на месте. 26-летний военнослужащий с травмами разной степени тяжести госпитализирован. Еще одному пострадавшему военнослужащему была оказана помощь на месте.

Водителя проверили на состояние опьянения с помощью прибора "Драгер", не обнаружившего алкоголя в его организме. Виновнику ДТП предстоят еще экспертизы, чтобы установить, находился ли он под действием наркотиков. 

Полиция также опубликовала видеозапись с места происшествия, снятую камерами наблюдения. 

Теги: Киев, ДТП, смерть, прокуратура, полиция, Национальная гвардия, блокпост, Национальная полиция, погибшие
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