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Дело экс-депутата Киевсовета, которая обвиняется в совершении ДТП под наркотиками, направлено в суд

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Дочери нардепа от "Европейской солидарности" Арьева грозит от 3 до 8 лет лишения свободы
Дочери нардепа от "Европейской солидарности" Арьева грозит от 3 до 8 лет лишения свободы
Фото: Ярина Ар'єва / Facebook

Обвинительный акт в отношении экс-депутата Киевского городского совета по делу о наезде на пешехода в состоянии наркотического опьянения передано в суд. Об этом 17 июля сообщила Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, 27 ноября 2022 года женщина управляла автомобилем марки "Volkswagen Polo" после употребления наркотиков. Приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, она сбила женщину, причинив ей тяжкие телесные повреждения, говорится в сообщении.

На время следствия суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Экс-депутат обвиняется по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (совершении ДТП с тяжелыми последствиями). Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 5–8 лет.

Контекст:

23 мая в рамках уголовного производства о ДТП, совершенном в Киеве 27 ноября 2022 года якобы в состоянии наркотического опьянения, по данным прокуратуры, о подозрении сообщили депутату Киевсовета. СМИ написали, что речь о дочери народного депутата от "Европейской солидарности" Владимира Арьева Ярине.

Она заявила, что не употребляла наркотиков и "экспертиза, сделанная после ДТП, ничего не обнаружила". Арьева назвала происходящее дискредитацией. 24 мая в прокуратуре сообщили, что депутат сама призналась в употреблении наркотиков. Якобы она сказала медикам, что использовала марихуану против головной боли.

20 июня Арьева сообщила о досрочном сложении полномочий депутата Киевского городского совета от "Европейской солидарности", опубликовав фото заявления в Facebook.

Теги: ДТП, прокуратура, обвинение, подозрение, Ярина Арьева
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