Дело экс-депутата Киевсовета, которая обвиняется в совершении ДТП под наркотиками, направлено в суд

Дочери нардепа от "Европейской солидарности" Арьева грозит от 3 до 8 лет лишения свободы Фото: Ярина Ар'єва / Facebook

Согласно материалам следствия, 27 ноября 2022 года женщина управляла автомобилем марки "Volkswagen Polo" после употребления наркотиков. Приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, она сбила женщину, причинив ей тяжкие телесные повреждения, говорится в сообщении.

На время следствия суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Экс-депутат обвиняется по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (совершении ДТП с тяжелыми последствиями). Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 5–8 лет.