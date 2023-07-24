В Хмельницкой области в ДТП погибла семья из четырех человек – полиция

Четыре человека погибли в ДТП в Хмельницкой области, трое выжили Фото: Поліція Хмельницької області / Facebook

"В аварии погибла семья из Нетешина [Хмельницкой области]: 39-летний мужчина, его брат и жена. Старший 15-летний сын умер во время реанимационных мероприятий в "скорой", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что младшего сына погибших супругов, восьмилетнего мальчика, госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

По данным правоохранителей, ДТП произошло 23 июля, около 18.00 часов на автодороге вблизи села Березов Хмельницкой области. Там столкнулись Chevrolet Captivа, за рулем которой находился 26-летний житель Нетешина, и Ford Kuga, за рулем которого находился 39-летний житель этого же города.

Сообщается, что водитель и 23-летняя пассажирка автомобиля Chevrolet Captiva получили телесные повреждения, их госпитализировали в местную больницу. Полицейские задержали водителя автомобиля Chevrolet Captiva в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он находится в больнице под стражей.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что привело к гибели нескольких человек). Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения на срок от 5 до 10 лет.