ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

"Вселился Люцифер". В Харькове задержали мужчину, который убил троих своих родственников, угнал машину и устроил смертельное ДТП, заявила полиция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подозреваемый в убийствах заявил полиции, что в него "вселился Люцифер"
Подозреваемый в убийствах заявил полиции, что в него "вселился Люцифер"
Фото: Поліція Харківської області / Facebook

В Харькове полиция задержала 20-летнего мужчину, который, по данным правоохранителей, убил свою мать и ее сожителя, а также свою сестру, после чего угнал автомобиль и устроил смертельное ДТП. Об этом 16 июля сообщила в Facebook пресс-служба полиции Харьковской области.

"16 июля поступило сообщение о завладении транспортным средством Daewoo Lanos по улице Гвардейцев Широнинцев. В ходе проверки установлено, что указанным автомобилем завладел 20-летний парень. Управляя автомобилем, он совершил ДТП по улице Гвардейцев Широнинцев со смертельным исходом", – заявили в полиции.

В ходе оперативной отработки полицейские выяснили, что мужчина убил троих родственников в квартире: мать, сестру и сожителя матери. Обстоятельства и данные погибших устанавливаются, отметили правоохранители.

"Открыто уголовное производство по статье "убийство". Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины. На местах совершения преступлений работают следственно-оперативные группы, криминалисты", – добавили в полиции.

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid02j35khkB8z8GyQdWf79sxuC38vAuK9JRCAiN2AiYkXHjJAaRmZAaDYS8RCM6a8a4Nl

Глава Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко рассказал в Facebook, что подозреваемый объяснил свои действия тем, что в него "вселился Люцифер".

"Снова трагедия в нашем городе! Не знаю, как его назвать. Говорит, в меня вселился Люцифер! Русский дух, Люцифер, сколько еще можно", – написал Тимошко. 

https://www.facebook.com/v.tymoshko/posts/pfbid02TLvcyUaJ7V42LYRCP1S5etjEqx2fpZT1vanwAZtVVv4ujS93Ax1e52xsdwaPtJZtl

Теги: ДТП, Харьков, убийство, полиция, авария, угон, сумасшествие, криминал, Владимир Тимошко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Она тот, кто безумно ждет и желает". Подоляк рассказал о своей жене и показал их новое совместное фото
"Она тот, кто безумно ждет и желает". Подоляк рассказал о своей жене и показал их новое совместное фото
Галина ГРИШИНА
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с женой президента Южной Кореи выбрала костюм от украинского производителя. Фото
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с женой президента Южной Кореи выбрала костюм от украинского производителя. Фото
Галина ГРИШИНА
Певица Луна сообщила, что вскоре во второй раз станет матерью
Певица Луна сообщила, что вскоре во второй раз станет матерью
Галина ГРИШИНА
Мендель: Рассказать об интимных отношениях с Зеленским? Это самая примитивная выдумка, очень похожая на российскую тактику
Мендель: Рассказать об интимных отношениях с Зеленским? Это самая примитивная выдумка, очень похожая на российскую тактику
Галина ГРИШИНА
"На прошлой неделе был грех". Кулеба рассказал, почему никогда не завтракает, за сколько минут съедает свой обед и как грешит по ночам
"На прошлой неделе был грех". Кулеба рассказал, почему никогда не завтракает, за сколько минут съедает свой обед и как грешит по ночам
Галина ГРИШИНА
"Никто не хочет умирать. Но люди идут и защищают". Бурмака отреагировала на слова Винника и Кошевого о том, что они не предназначены для войны
"Никто не хочет умирать. Но люди идут и защищают". Бурмака отреагировала на слова Винника и Кошевого о том, что они не предназначены для войны
Галина ГРИШИНА
Александре Зеленской – 19 лет. Близкая подруга дочери президента Украины рассказала о ее характере и отношениях в их семье. Фото
Александре Зеленской – 19 лет. Близкая подруга дочери президента Украины рассказала о ее характере и отношениях в их семье. Фото
Галина ГРИШИНА
"До сих пор пишут: "Просто поменялись". Dantes высказался о свадьбе Дорофеевой, которая вышла замуж за его бывшего лучшего друга
"До сих пор пишут: "Просто поменялись". Dantes высказался о свадьбе Дорофеевой, которая вышла замуж за его бывшего лучшего друга
Галина ГРИШИНА
45-летний миллиардер, который ради омоложения переливал себе кровь 17-летнего сына, объяснил, почему отказался от этой затеи
45-летний миллиардер, который ради омоложения переливал себе кровь 17-летнего сына, объяснил, почему отказался от этой затеи
Галина ГРИШИНА
"Как трудно было молчать". Завадюк рассказал, когда Дорофеева на самом деле вышла замуж за Кацурина
"Как трудно было молчать". Завадюк рассказал, когда Дорофеева на самом деле вышла замуж за Кацурина
Галина ГРИШИНА
Вот как с помощью дрожжей можно повысить урожайность огурцов и помидоров. Эксперты рассказали об эффективной подкормке
Вот как с помощью дрожжей можно повысить урожайность огурцов и помидоров. Эксперты рассказали об эффективной подкормке
Галина ГРИШИНА
Сделайте это в душе, когда моете голову, – и ваши локоны станут густыми. Трихолог рассказала, как ухаживать за тонкими волосами
Сделайте это в душе, когда моете голову, – и ваши локоны станут густыми. Трихолог рассказала, как ухаживать за тонкими волосами
Галина ГРИШИНА
"Ногти для Барби". Ярко-розовый французский маникюр с глиттером
"Ногти для Барби". Ярко-розовый французский маникюр с глиттером
55-летний Шрайбер тайно женился на 31-летней избраннице, которая находится на девятом месяце беременности – СМИ
55-летний Шрайбер тайно женился на 31-летней избраннице, которая находится на девятом месяце беременности – СМИ
Галина ГРИШИНА
"Люблю и радуюсь". Ефросинина показала, в каком платье была на тайной свадьбе Дорофеевой и Кацурина. Видео
"Люблю и радуюсь". Ефросинина показала, в каком платье была на тайной свадьбе Дорофеевой и Кацурина. Видео
Галина ГРИШИНА
"Превратитесь в мешок с картофелем". Стилист рассказала, как не стоит носить вещи оверсайз
"Превратитесь в мешок с картофелем". Стилист рассказала, как не стоит носить вещи оверсайз
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сотрудники почты были шокированы". 11-летняя украинка выслала Залужному подарок на адрес Минобороны. Он получил презент и сделал фото (407844)
2
"Никто не хочет умирать. Но люди идут и защищают". Бурмака отреагировала на слова Винника и Кошевого о том, что они не предназначены для войны (293359)
3
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с женой президента Южной Кореи выбрала костюм от украинского производителя. Фото (138374)
4
"Мы долго ждали это чудо. Оно далось мне нелегко". 40-летняя экс-нардеп Залищук родила первенца спустя пять лет после свадьбы (122864)
5
Александре Зеленской – 19 лет. Близкая подруга дочери президента Украины рассказала о ее характере и отношениях в их семье. Фото (112701)
6
"Как трудно было молчать". Завадюк рассказал, когда Дорофеева на самом деле вышла замуж за Кацурина (86368)
7
Dantes сделал первый пост после объявления Дорофеевой о свадьбе с Кацуриным и сделал презентацию (77003)
8
Вот почему горчат огурцы. Эксперт объяснила, что делать, чтобы плоды не горчили (52063)
 
 
 
 