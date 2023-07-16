"Вселился Люцифер". В Харькове задержали мужчину, который убил троих своих родственников, угнал машину и устроил смертельное ДТП, заявила полиция

Подозреваемый в убийствах заявил полиции, что в него "вселился Люцифер" Фото: Поліція Харківської області / Facebook

"16 июля поступило сообщение о завладении транспортным средством Daewoo Lanos по улице Гвардейцев Широнинцев. В ходе проверки установлено, что указанным автомобилем завладел 20-летний парень. Управляя автомобилем, он совершил ДТП по улице Гвардейцев Широнинцев со смертельным исходом", – заявили в полиции.

В ходе оперативной отработки полицейские выяснили, что мужчина убил троих родственников в квартире: мать, сестру и сожителя матери. Обстоятельства и данные погибших устанавливаются, отметили правоохранители.

"Открыто уголовное производство по статье "убийство". Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины. На местах совершения преступлений работают следственно-оперативные группы, криминалисты", – добавили в полиции.

Глава Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко рассказал в Facebook, что подозреваемый объяснил свои действия тем, что в него "вселился Люцифер".

"Снова трагедия в нашем городе! Не знаю, как его назвать. Говорит, в меня вселился Люцифер! Русский дух, Люцифер, сколько еще можно", – написал Тимошко.