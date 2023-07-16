В ГСЧС показали последствия столкновения микроавтобусов в Кировоградской области. Два человека погибли. Фото

По данным спасателей, 16 июля в 13.50 в службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на трассе Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог возле села Братолюбовка Кропивницкого района произошло ДТП.

В результате столкновения двух микроавтобусов (один из них – рейсовый микроавтобус сообщением Киев – Кривой Рог, другой – гражданский грузовой микроавтобус) погиб один человек. Еще один человек скончался по дороге в лечебное учреждение.

В ГСЧС добавили, что медики осматривают 17 человек, чтобы установить степень телесных повреждений.

Спасатели деблокировали трех человек. Спасенных передали медикам скорой помощи.