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В ГСЧС показали последствия столкновения микроавтобусов в Кировоградской области. Два человека погибли. Фото

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В Кировоградской области произошло смертельное ДТП
В Кировоградской области произошло смертельное ДТП
Фото: ДСНС України / Telegram

В результате автокатастрофы в Кировоградской области погибли два человека. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба ГСЧС Украины.

По данным спасателей, 16 июля в 13.50 в службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на трассе Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог возле села Братолюбовка Кропивницкого района произошло ДТП.

В результате столкновения двух микроавтобусов (один из них – рейсовый микроавтобус сообщением Киев – Кривой Рог, другой – гражданский грузовой микроавтобус) погиб один человек. Еще один человек скончался по дороге в лечебное учреждение.

В ГСЧС добавили, что медики осматривают 17 человек, чтобы установить степень телесных повреждений.

Спасатели деблокировали трех человек. Спасенных передали медикам скорой помощи.

Теги: ДТП, смерть, ГСЧС, авария, Кировоградская область, жертвы, погибшие
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