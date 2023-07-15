В Волынской области в ДТП погибли три человека – ГСЧС

Как проинформировала пресс-служба полиции, в селе Чаруков столкнулись автомобили Кіа и Nissan.

В ГСЧС отметили, что на момент прибытия спасателей в салонах двух автомобилей были заблокированы четверо людей, еще один человек на заднем сидении одной из машин также нуждался в помощи.

"Спасатели деблокировали двух пассажиров и двух водителей и передали медикам. Кроме того, помогли выйти из автомобиля еще одному мужчине, находившемуся на заднем сиденье одного из автомобилей. В результате ДТП погиб водитель одного из автомобилей, пассажирка из другого автомобиля умерла в карете "скорой", еще один человек умер уже в больнице", – говорится в сообщении.