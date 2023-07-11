Смертельное ДТП на блокпосту. Судья Тандыр был пьян на момент аварии – ГБР

"Судебно-психологическая экспертиза подтвердила, что судья, насмерть сбивший на блокпосту в Киеве военнослужащего Национальной гвардии Украины, находился на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения", – сказано в сообщении ГБР.
Бюро отмечает, что имея "специальные юридические знания и профессиональные навыки", судья принимал меры для того, чтобы скрыть следы алкогольного опьянения и "не допустить установления количества алкоголя в отобранных у него биологических жидкостях".
"Однако благодаря судебно-психологической экспертизе следствие смогло доказать, что судья в момент смертельного ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения", – заявили в ГБР.
В бюро также сообщают, что согласно заключениям другой экспертизы, судья ехал за рулем автомобиля на момент аварии со скоростью 100 км/час.
В ночь на 26 мая в Киеве произошло ДТП, в результате которого погиб нацгвардеец Вадим Бондаренко. По информации СМИ, в ночь ДТП военнослужащий пошел расставлять инженерные заграждения на блокпосту, а когда он возвращался с блокпоста, в него на большой скорости влетел Lexus.
О подозрении по факту совершения смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения сообщили 26 мая главе Макаровского райсуда Тандыру. Его задержали. Как отмечали в ГБР, Тандыр от медицинского осмотра на состояние алкогольного опьянения отказывался. Он отрицал, что был за рулем, и утверждал, что не был пьян.
В Макаровском райсуде признали, что ДТП произошло "при участии" председателя суда, и пообещали способствовать следствию.
По ходатайству прокуратуры суд разрешил принудительно взять биологические образцы у Тандыра.
Высший совет правосудия (ВСП) 27 мая дал согласие на содержание Тандыра под стражей. 28 мая его арестовали на два месяца без права внесения залога. Киевский апелляционный суд 19 июня оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте Тандыра.
2 июня ВСП временно отстранил Тандыра от осуществления правосудия.
У Бондаренко остались жена и трое детей. Его отец и брат сейчас защищают Украину на самых горячих направлениях, рассказали в МВД.