ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Смертельное ДТП на блокпосту. Судья Тандыр был пьян на момент аварии – ГБР

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тандыр на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, заявили в ГБР со ссылкой на данные экспертизы
Тандыр на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, заявили в ГБР со ссылкой на данные экспертизы
Фото: Yan Dobronosov / Facebook (архив)

Председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр, подозреваемый в ДТП, вследствие которого на блокпосту погиб военнослужащий Национальной гвардии, находился в состоянии алкогольного опьянения на момент происшествия. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба Государственного бюро расследований 11 июля.

"Судебно-психологическая экспертиза подтвердила, что судья, насмерть сбивший на блокпосту в Киеве военнослужащего Национальной гвардии Украины, находился на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения", – сказано в сообщении ГБР.

Бюро отмечает, что имея "специальные юридические знания и профессиональные навыки", судья принимал меры для того, чтобы скрыть следы алкогольного опьянения и "не допустить установления количества алкоголя в отобранных у него биологических жидкостях".

"Однако благодаря судебно-психологической экспертизе следствие смогло доказать, что судья в момент смертельного ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения", – заявили в ГБР.

В бюро также сообщают, что согласно заключениям другой экспертизы, судья ехал за рулем автомобиля на момент аварии со скоростью 100 км/час.

Контекст:

В ночь на 26 мая в Киеве произошло ДТП, в результате которого погиб нацгвардеец Вадим Бондаренко. По информации СМИ, в ночь ДТП военнослужащий пошел расставлять инженерные заграждения на блокпосту, а когда он возвращался с блокпоста, в него на большой скорости влетел Lexus.

О подозрении по факту совершения смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения сообщили 26 мая главе Макаровского райсуда Тандыру. Его задержали. Как отмечали в ГБР, Тандыр от медицинского осмотра на состояние алкогольного опьянения отказывался. Он отрицал, что был за рулем, и утверждал, что не был пьян.

В Макаровском райсуде признали, что ДТП произошло "при участии" председателя суда, и пообещали способствовать следствию.

По ходатайству прокуратуры суд разрешил принудительно взять биологические образцы у Тандыра.

Высший совет правосудия (ВСП) 27 мая дал согласие на содержание Тандыра под стражей. 28 мая его арестовали на два месяца без права внесения залога. Киевский апелляционный суд 19 июня оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте Тандыра. 

2 июня ВСП временно отстранил Тандыра от осуществления правосудия. 

У Бондаренко остались жена и трое детей. Его отец и брат сейчас защищают Украину на самых горячих направлениях, рассказали в МВД.

Теги: ДТП, убийство, авария, алкоголь, экспертиза, подозрение, ГБР, происшествие, Алексей Тандыр, смерь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов
Галина ГРИШИНА
От Лопес до Ратаковски и Клум. Пять знаменитостей в прозрачных платьях, которые стали летней альтернативой маленькому черному платью. Фото
От Лопес до Ратаковски и Клум. Пять знаменитостей в прозрачных платьях, которые стали летней альтернативой маленькому черному платью. Фото
Галина ГРИШИНА
Смешайте это с водой – и через четыре часа можно есть вкусные и полезные желейные конфеты без химии и красителей. Кулинарный лайфхак
Смешайте это с водой – и через четыре часа можно есть вкусные и полезные желейные конфеты без химии и красителей. Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына
Галина ГРИШИНА
Рианна снялась в коралловом белье из собственной коллекции. Фото
Рианна снялась в коралловом белье из собственной коллекции. Фото
Галина ГРИШИНА
45-летняя Летиция Каста выложила в сеть пляжное фото. Супермодель снялась в купальнике оливкового цвета
45-летняя Летиция Каста выложила в сеть пляжное фото. Супермодель снялась в купальнике оливкового цвета
Галина ГРИШИНА
Никитюк рассказала, чем красит губы и какие оттенки предпочитает
Никитюк рассказала, чем красит губы и какие оттенки предпочитает
Добавьте в воду этот аптечный препарат – и кочаны будут завязываться большие и тугие. Эксперты рассказали, чем подкормить капусту в июле
Добавьте в воду этот аптечный препарат – и кочаны будут завязываться большие и тугие. Эксперты рассказали, чем подкормить капусту в июле
Галина ГРИШИНА
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко
Галина ГРИШИНА
Дорофеева показала, как они смотрятся вместе с Кацуриным в реальной жизни. Фото
Дорофеева показала, как они смотрятся вместе с Кацуриным в реальной жизни. Фото
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук, снялась в платье-сетке и без нижнего белья. Она посвятила пост 500 дням войны
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук, снялась в платье-сетке и без нижнего белья. Она посвятила пост 500 дням войны
Не повторяйте этого, и получите отличный урожай. 10 ошибок при выращивании баклажанов
Не повторяйте этого, и получите отличный урожай. 10 ошибок при выращивании баклажанов
Клубничное мороженое. Рецепт десерта, который можно приготовить дома
Клубничное мороженое. Рецепт десерта, который можно приготовить дома
"Будут открытием сезона". Проверенный рецепт малосольных кабачков
"Будут открытием сезона". Проверенный рецепт малосольных кабачков
Галина ГРИШИНА
"Мои". Никитюк показала, каким фруктам соответствует форма ее груди
"Мои". Никитюк показала, каким фруктам соответствует форма ее груди
Налчаджиоглу высказался о падчерице и своей дочери от Ани Лорак
Налчаджиоглу высказался о падчерице и своей дочери от Ани Лорак
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и соберете щедрый урожай больших помидоров. Эксперт рассказал, как без химии подкормить томаты в июле (113942)
2
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото (55295)
3
"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции (50624)
4
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника (32891)
5
Как сейчас выглядит 44-летняя Гайтана. Певица после продолжительной паузы показала свои новые фото (27589)
6
Налчаджиоглу высказался о падчерице и своей дочери от Ани Лорак (22592)
7
Добавьте это в воду – и кочаны будут плотные и крупные. Эксперты рассказали, как вырастить щедрый урожай капусты без химии (21986)
8
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко (19913)
 
 
 
 