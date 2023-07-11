Смертельное ДТП на блокпосту. Судья Тандыр был пьян на момент аварии – ГБР

Тандыр на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, заявили в ГБР со ссылкой на данные экспертизы Фото: Yan Dobronosov / Facebook (архив)

"Судебно-психологическая экспертиза подтвердила, что судья, насмерть сбивший на блокпосту в Киеве военнослужащего Национальной гвардии Украины, находился на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения", – сказано в сообщении ГБР.

Бюро отмечает, что имея "специальные юридические знания и профессиональные навыки", судья принимал меры для того, чтобы скрыть следы алкогольного опьянения и "не допустить установления количества алкоголя в отобранных у него биологических жидкостях".

"Однако благодаря судебно-психологической экспертизе следствие смогло доказать, что судья в момент смертельного ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения", – заявили в ГБР.

В бюро также сообщают, что согласно заключениям другой экспертизы, судья ехал за рулем автомобиля на момент аварии со скоростью 100 км/час.