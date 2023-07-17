Смертельное ДТП на блокпосту. Судью Тандыра суд оставил под арестом до 26 августа

На заседании защита пожаловалась на нарушение принципа презумпции невиновности: , якобы Государственное бюро расследований сообщило активистам и СМИ о том, что судья был пьян за рулем, хотя официальная экспертиза еще не готова. То, что заключения токсикологов нет через два месяца после аварии, Тандыр и его защита также считают нарушением, пишет "Суспільне".

По словам прокурора Михаила Доманского, экспертам нужно больше времени, чтобы избежать неточностей.

"Впрочем, велась видеофиксация на нагрудную камеру. Видно полностью общение. Первые объяснения подозреваемого. То есть весь комплекс доказательств указывает на наличие опьянения у подозреваемого", – добавил прокурор.

В ходе рассмотрения адвокат Тандыра Ирина Бовнегра заявила, что блокпост, где произошло ДТП был неправильно оборудован, и нацгвардейцы выходили на дорогу, нарушая правила. Также защита пожаловалась на то, что ее не приобщают к следственным действиям.

Во время заседания судья по требованию защиты зачитала показания главного свидетеля – руководителя блокпоста. Представителям потерпевшей стороны суд не разрешил учавствовать в заседании, говорится в сообщении.

Тандыр просил изменить ему меру пресечения на домашний арест, прокуроры, в свою очередь, ходатайствовали о продлении меры пресечения на два месяца. Судья Печерского утвердил арест, но до 26 августа, потому что в этот день заканчивается срок досудебного расследования.