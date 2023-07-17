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ПРОИСШЕСТВИЯ

Смертельное ДТП на блокпосту. Судью Тандыра суд оставил под арестом до 26 августа

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По данным СМИ, машина Тандыра сбила нацгварейца Бондаренко 26 мая на блокпосту в Киеве
По данным СМИ, машина Тандыра сбила нацгварейца Бондаренко 26 мая на блокпосту в Киеве
Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram

Печерский суд Киева 17 июля продлил содержание под стражей судьи Алексея Тандыра, который подозревается в смертельном наезде на нацгвардейца 26 мая, сообщает "Суспільне".

На заседании защита пожаловалась на нарушение принципа презумпции невиновности: , якобы Государственное бюро расследований сообщило активистам и СМИ о том, что судья был пьян за рулем, хотя официальная экспертиза еще не готова. То, что заключения токсикологов нет через два месяца после аварии, Тандыр и его защита также считают нарушением, пишет "Суспільне".

По словам прокурора Михаила Доманского, экспертам нужно больше времени, чтобы избежать неточностей.

"Впрочем, велась видеофиксация на нагрудную камеру. Видно полностью общение. Первые объяснения подозреваемого. То есть весь комплекс доказательств указывает на наличие опьянения у подозреваемого", – добавил прокурор.

В ходе рассмотрения адвокат Тандыра Ирина Бовнегра  заявила, что блокпост, где произошло ДТП был неправильно оборудован, и нацгвардейцы выходили на дорогу,  нарушая правила. Также защита пожаловалась на то, что ее не приобщают к следственным действиям.

Во время заседания судья по требованию защиты зачитала показания главного свидетеля – руководителя блокпоста. Представителям потерпевшей стороны суд не разрешил учавствовать в заседании, говорится в сообщении.

Тандыр просил изменить ему меру пресечения на домашний арест, прокуроры, в свою очередь,  ходатайствовали о продлении меры пресечения на два месяца. Судья Печерского утвердил арест, но до 26 августа, потому что в этот день заканчивается срок досудебного расследования.

Контекст:

В ночь на 26 мая в Киеве произошло ДТП, в результате которого погиб нацгвардеец Вадим Бондаренко. По информации СМИ, в ночь ДТП военнослужащий пошел расставлять инженерные заграждения на блокпосту, а когда он возвращался с блокпоста, в него на большой скорости влетел Lexus.

О подозрении по факту совершения смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения сообщили 26 мая главе Макаровского райсуда Тандыру. Его задержали. Как отмечали в ГБР, Тандыр от медицинского осмотра на состояние алкогольного опьянения отказывался. Он отрицал, что был за рулем, и утверждал, что не был пьян.

В Макаровском райсуде признали, что ДТП произошло "при участии" председателя суда, и пообещали способствовать следствию. По ходатайству прокуратуры суд разрешил принудительно взять биологические образцы у Тандыра.

Высший совет правосудия (ВСП) 27 мая дал согласие на содержание Тандыра под стражей. 28 мая его арестовали на два месяца без права внесения залога. Киевский апелляционный суд 19 июня оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте Тандыра. 

2 июня ВСП временно отстранил Тандыра от осуществления правосудия. 

У погибшего Бондаренко остались жена и трое детей. Его отец и брат сейчас защищают Украину на самых горячих направлениях, рассказали в МВД.

Теги: ДТП, Национальная гвардия, Печерский суд, погибшие, судья, Алексей Тандыр
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