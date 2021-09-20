СМИ назвали имя погибшей в Испании украинки. Это кастинг-директор кинокомпании "Мамахохотала"

По информации журналистов, она работала кастинг-директором кинокомпании "Мамахохотала".
Пилипец скончалась в больнице испанского города Аликанте.
Девушка опубликовала последний пост в Instagram 13 сентября. Под ним ее подписчики пишут соболезования родным Пилипец.
"Пусть земля тебе будет пухом, не могу поверить", – написала svetasonnyk.
"Слезы неподконтрольно текут. Я буду скучать по тебе, Женя! Спасибо за все те эмоции, которые связаны с тобой", – отметил sashapapuk.
"Женек, ну как так, епт, ну, жить и жить, я как знал, что нужно было с вами лететь, в прошлую пятницу только говорили об этом", – прокомментировал подписчик ukrainian_car_traveler_.
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16 сентября издание Murcia Today сообщило, что украинка сорвалась в пропасть возле испанской достопримечательности Кастель-де-Бенидорм. По словам очевидцев, 26-летняя девушка забралась на одни из перил, чтобы сделать селфи на фоне пляжа Леванте, потеряла равновесие и упала. Перед тем, как упасть в море, она ударилась о камни. Инцидент произошел 14 сентября. Украинка скончалась в больнице от полученных травм.