СМИ назвали имя погибшей в Испании украинки. Это кастинг-директор кинокомпании "Мамахохотала"

По информации журналистов, она работала кастинг-директором кинокомпании "Мамахохотала".

Пилипец скончалась в больнице испанского города Аликанте.

Девушка опубликовала последний пост в Instagram 13 сентября. Под ним ее подписчики пишут соболезования родным Пилипец.

"Пусть земля тебе будет пухом, не могу поверить", – написала svetasonnyk.

"Слезы неподконтрольно текут. Я буду скучать по тебе, Женя! Спасибо за все те эмоции, которые связаны с тобой", – отметил sashapapuk.

"Женек, ну как так, епт, ну, жить и жить, я как знал, что нужно было с вами лететь, в прошлую пятницу только говорили об этом", – прокомментировал подписчик ukrainian_car_traveler_.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от _Y_E_V_G_E_N_I_A_ (@_yevgenia13_)