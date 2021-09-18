Украинка, которая в Испании сорвалась в пропасть во время селфи, умерла в больнице – МИД

Инцидент произошел 14 сентября. Украинская туристка во время пребывания на смотровой площадке в испанском городе Бенидорм сорвалась в море с высоты около 30 метров.

Ее госпитализировали, но от полученных множественных травм она скончалась в больнице.

"Генеральное консульство Украины в Барселоне оказывает необходимую консульскую помощь родным погибшей", – заявили в МИД.