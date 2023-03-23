ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Спасатели назвали предварительную причину взрыва в многоэтажке в Кропивницком

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Взрыв произошел во время сигнала воздушной тревоги
Взрыв произошел во время сигнала воздушной тревоги
Фото: ДСНС України / Telegram

По предварительным данным, в жилом доме в Кропивницком произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о взрыве в одной из квартир девятиэтажки на улице Юрия Коваленко поступило спасателям 23 марта в 9.23. Спасатели прибыли на место в 9.30 и установили, что в квартире на шестом этаже произошел взрыв без последующего горения.

В результате взрыва пострадал один человек, его доставили в больницу. Во время ликвидации последствий взрыва спасены два человека: травмированный мужчина и девушка из соседней квартиры, еще шесть эвакуированы.

Для ликвидации последствий взрыва привлечены 31 спасатель и восемь единиц техники от ГСЧС.

Контекст:

Взрыв в Кропивницком произошел во время сигнала воздушной тревоги. В ОГА отмечали, что взрывной волной разрушены межкомнатные перегородки в квартире, балкон, повреждены входные двери соседних квартир. По предварительной информации – разрушения несущих конструкций нет.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: взрыв, ГСЧС, больница, спасатели, госслужба, взрывы, разрушения, квартира, травмы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как упростить натирание сыра. Используем секретный ингредиент
Как упростить натирание сыра. Используем секретный ингредиент
Назван самый популярный певец на планете по версии Книги рекордов Гиннесса
Назван самый популярный певец на планете по версии Книги рекордов Гиннесса
"Теперь я знаю, как это панически бояться и гордиться одновременно". Ефросинина поздравила с днем рождения мужа, служащего в ВСУ
"Теперь я знаю, как это – панически бояться и гордиться одновременно". Ефросинина поздравила с днем рождения мужа, служащего в ВСУ
  Певица Vera, известная как Вера Брежнева, стала шатенкой с короткой стрижкой в клипе, который "отражает ее трансформации"
  Певица Vera, известная как Вера Брежнева, стала шатенкой с короткой стрижкой в клипе, который "отражает ее трансформации"
Галина ГРИШИНА
Галкин показал на фото часть лица, чем восхитил подписчиков
Галкин показал на фото часть лица, чем восхитил подписчиков
Нежный и эффектный. Маникюр "Молочный коктейль" тренд весны 2023 года
Нежный и эффектный. Маникюр "Молочный коктейль" – тренд весны 2023 года
Пепел как удобрение и средство в борьбе с вредителями. Правила применения
Пепел как удобрение и средство в борьбе с вредителями. Правила применения
Украинский телесериал "Поймать Кайдаша" выйдет на Netflix
Украинский телесериал "Поймать Кайдаша" выйдет на Netflix
Галина ГРИШИНА
"Должна ответить за свои слова". Сумская заявила, что ее возмутило высказывание Фарион о жителях Мариуполя
"Должна ответить за свои слова". Сумская заявила, что ее возмутило высказывание Фарион о жителях Мариуполя
Назван "худший цвет волос для женщин старше 40 лет". Стилист рассказала, как избежать ошибок при окрашивании седины
Назван "худший цвет волос для женщин старше 40 лет". Стилист рассказала, как избежать ошибок при окрашивании седины
Галина ГРИШИНА
Crazy Cake. Постный американский пирог с историей. Рецепт
Crazy Cake. Постный американский пирог с историей. Рецепт
Alyosha и Vlad Darwin выпустили совместный альбом. Аудио
Alyosha и Vlad Darwin выпустили совместный альбом. Аудио
Галина ГРИШИНА
Как выглядит 55-летняя Памела Андерсон в рекламе Tommy Hilfiger. Фото
Как выглядит 55-летняя Памела Андерсон в рекламе Tommy Hilfiger. Фото
  "Никогда не устану есть". Как приготовить вкусный весенний салат за пять минут
  "Никогда не устану есть". Как приготовить вкусный весенний салат за пять минут
Галина ГРИШИНА
"Бесплатно – военным, а нам – за деньги". Зеленский купил кофе на АЗС и заселфился с украинскими защитниками. Видео
"Бесплатно – военным, а нам – за деньги". Зеленский купил кофе на АЗС и заселфился с украинскими защитниками. Видео
Галина ГРИШИНА
"Все причастные обязательно будут наказаны". Loboda высказалась после обстрелов россиянами Ржищева и Запорожья
"Все причастные обязательно будут наказаны". Loboda высказалась после обстрелов россиянами Ржищева и Запорожья
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (179333)
2
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов (150830)
3
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе (131636)
4
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (114063)
5
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней (103790)
6
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко (64943)
7
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру" (54001)
8
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео (51410)
 
 
 
 