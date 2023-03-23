Спасатели назвали предварительную причину взрыва в многоэтажке в Кропивницком

Сообщение о взрыве в одной из квартир девятиэтажки на улице Юрия Коваленко поступило спасателям 23 марта в 9.23. Спасатели прибыли на место в 9.30 и установили, что в квартире на шестом этаже произошел взрыв без последующего горения.

В результате взрыва пострадал один человек, его доставили в больницу. Во время ликвидации последствий взрыва спасены два человека: травмированный мужчина и девушка из соседней квартиры, еще шесть эвакуированы.

Для ликвидации последствий взрыва привлечены 31 спасатель и восемь единиц техники от ГСЧС.