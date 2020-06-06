Суд арестовал семерых полицейских из Павлограда

4 июня сотрудники ГБР и СБУ задержали полицейских Павлоградского отдела по подозрению в пытках для получения показаний и фальсификации уголовных производств. Сегодня суд в Киеве арестовал их без права залога. Среди арестованных – начальник отдела полиции.

6 июня суд избрал меру пресечения семи полицейским из расформированного отдела полиции Павлограда Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога семи участникам банды полицейских, в состав которой входили начальник, заместитель начальника отдела полиции, начальник одного из секторов и четыре оперативника Павлоградского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области", – говорится в сообщении.

Правоохранители подозреваются в создании преступной организации, превышении власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа, совершении краж, незаконном обращении с оружием, а также незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

4 июня стало известно о задержании членов преступной группировки, вероятно, организованной начальником Павлоградского отдела полиции. По версии следствия, руководитель отдела совместно с подчиненными решили искусственно нарастить показатели оперативно-разыскной деятельности, для чего фальсифицировали материалы уголовных производств. Злоумышленники, в частности, запугивали и пытали подозреваемых для получения "нужных" показаний, фабриковали искусственные доказательства для дальнейшего выявления и быстрого расследования несуществующих преступлений.

Проведено более 20 обысков, изъяты материалы фальсифицированных уголовных производств, средства для пыток и другие улики.

В МВД Украины 6 июня заявили, что сотрудники полиции, возможно, причастны к наркоторговле. Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил о расформировании Павлоградского отдела.