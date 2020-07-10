Суд арестовал тепловозы и вагоны, которые фигурируют в уголовном производстве – Офис генпрокурора Украины

При закупке тепловозов и вагонов по значительно завышенным ценам предприятие уклонилось от уплаты налогов. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

При покупке вагонов АО уклонилось от уплаты налогов, по предварительной оценке, на сумму почти 40 млн грн Фото: gp.gov.ua

Следственный судья Шевченковского райсуда Киева наложил арест на тепловозы и вагоны, которые являются предметом финансово-хозяйственных взаимоотношений с фиктивными субъектами хозяйствования, об этом 10 июля сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Сумма арестованного имущества составляет более 90 млн грн.

По версии следствия, в 2019–2020 годах акционерное общество с иностранными инвестициями, 40% доли собственности которого принадлежит АО "НАК "Нафтогаз України", отразило операции с рядом субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности при закупке тепловозов и вагонов по значительно завышенным ценам.

Таким образом АО уклонилось от уплаты налогов, по предварительной оценке, на сумму почти 40 млн грн, уточнили в Офисе генпрокурора.

Устанавливаются все участники схемы уклонения от уплаты налогов, отмечено в сообщении.