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Суд арестовал воспитательницу детдома в Киевской области, которую подозревают в издевательствах над детьми

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Женщина арестована без права выйти под залог
Женщина арестована без права выйти под залог
Фото: depositphotos.com

Суд взял под стражу воспитательницу, которую подозревают в издевательствах над детьми в детском доме. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

"Между женщиной и двумя детьми периодически возникали недоразумения из-за того, что последние не соблюдали установленные ею правила проживания. Накануне подозреваемая позвала 11-летнюю девочку в одну из комнат дома и нанесла ей не менее 25 ударов ладонью в разные части тела. Кроме того, с целью запугивания других детей, она избила прутом девятилетнюю воспитанницу дома по ногам. Таким образом она нанесла детям физическую боль, моральные страдания и телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Женщине объявили о подозрении по факту пыток детей (ч. 1, 2 ст. 127 Уголовного кодекса). Суд арестовал ее без возможности выйти под залог.

Контекст:

О задержании 51-летней воспитательницы 1 февраля сообщал глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Он отмечал, что ей грозит до шести лет лишения свободы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: прокуратура, арест, Киевская область, пытки, детдом, дети
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