Суд арестовал воспитательницу детдома в Киевской области, которую подозревают в издевательствах над детьми

"Между женщиной и двумя детьми периодически возникали недоразумения из-за того, что последние не соблюдали установленные ею правила проживания. Накануне подозреваемая позвала 11-летнюю девочку в одну из комнат дома и нанесла ей не менее 25 ударов ладонью в разные части тела. Кроме того, с целью запугивания других детей, она избила прутом девятилетнюю воспитанницу дома по ногам. Таким образом она нанесла детям физическую боль, моральные страдания и телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Женщине объявили о подозрении по факту пыток детей (ч. 1, 2 ст. 127 Уголовного кодекса). Суд арестовал ее без возможности выйти под залог.