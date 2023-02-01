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"Пытала девятилетнюю девочку". В Киевской области задержали воспитательницу детдома, ее подозревают в издевательствах над детьми

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Полиция задержала воспитательницу
Полиция задержала воспитательницу
Фото: president.gov.ua

В Киевской области задержали воспитательницу детского дома, которая, по данным полиции, издевалась над детьми. Об этом сообщил в Telegram глава регионального управления Нацполиции Андрей Небытов.

"Воспитательница дома в Фастовском районе, где опекали детей, вместо того чтобы оберегать и беспокоиться о подопечной, откровенно пытала девятилетнюю девочку. На теле были обнаружены сеченые раны. Самое худшее, что такие отвратительные методы "воспитания" в этом учреждении, по предварительным данным, применялись уже не в первый раз",  написал Небытов. 

Все 19 детей из данного учреждения изъяты и находятся в больнице. Их обследуют, а также выясняют все обстоятельства происшествия.

Воспитательницу, 51-летнюю уроженку Киева, задержали и поместили в изолятор временного содержания.

"Дальнейшую ее судьбу решит суд. За побои и издевательства над малолетней ей грозит до шести лет лишения свободы",  написал Небытов. 

Он призвал всех, кому известны случаи насилия над детьми, сообщать социальным службам или органам Национальной полиции.

Теги: детдом, дети, насилие, Нацполиция, Андрей Небытов
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