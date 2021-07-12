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Суд в Харькове продлил на два месяца арест координатора "Патриотов – За жизнь" Ширяева

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Ширяев был взят под арест 6 июля
Ширяев был взят под арест 6 июля
Фото: Олег Ширяев / Facebook

12 июля суд в Харькове продлил на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей для координатора организации "Патриоты – За жизнь" Олега Ширяева, фигурирующего в деле о рейдерском захвате элеватора в Змиевском районе Харьковской области в сентябре 2018 года. Об этом "Укринформу" сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

"Подозреваемому продлили меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней, до 9 сентября", – сказал он.

Какой именно суд принял решение, не уточняется. Под стражу Ширяева до 12 июля отправил 6 июля Киевский райсуд Харькова. Залога для него не предусмотрели.

Контекст:

Ширяев в 2014–2017 годах входил в харьковское отделение гражданского корпуса "Азов", руководил общественной организацией "Східний корпус". В сентябре 2017 года Ширяев был исключен из партии "Национальный корпус".

В сентябре 2018 года Ширяев стал фигурантом дела о хулиганстве при попытке захвата агропредприятия в Занках Харьковской области. Тогда были задержаны 22 человека. Ширяева арестовали, но позже освободили под залог. 18 ноября Ширяева избили. Он утверждает, что к этому причастны члены "Национального корпуса".

Уголовное производство, в котором фигурирует Ширяев, расследуется по ч. 1 ст. 358 (подделка и использование документов, печатей или штампов) и ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия) Уголовного кодекса Украины.

1 марта 2019 года следствие открыло материалы уголовного производства всем подозреваемым, в том числе и Ширяеву. Однако до сих пор обвинительные акты не направлены в суд, поскольку подозреваемые и их адвокаты не закончили знакомиться с материалами, отмечает "Интерфакс-Украина".

5 июля 2021 года Ширяев был задержан в связи с неявкой на вызов следователя для ознакомления с материалами уголовного производства и объявлением в розыск.

Теги: Харьков, арест, уголовное производство, следователь, Олег Ширяев, суд
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