Суд в Харькове продлил на два месяца арест координатора "Патриотов – За жизнь" Ширяева

"Подозреваемому продлили меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней, до 9 сентября", – сказал он.
Какой именно суд принял решение, не уточняется. Под стражу Ширяева до 12 июля отправил 6 июля Киевский райсуд Харькова. Залога для него не предусмотрели.
Ширяев в 2014–2017 годах входил в харьковское отделение гражданского корпуса "Азов", руководил общественной организацией "Східний корпус". В сентябре 2017 года Ширяев был исключен из партии "Национальный корпус".
В сентябре 2018 года Ширяев стал фигурантом дела о хулиганстве при попытке захвата агропредприятия в Занках Харьковской области. Тогда были задержаны 22 человека. Ширяева арестовали, но позже освободили под залог. 18 ноября Ширяева избили. Он утверждает, что к этому причастны члены "Национального корпуса".
Уголовное производство, в котором фигурирует Ширяев, расследуется по ч. 1 ст. 358 (подделка и использование документов, печатей или штампов) и ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия) Уголовного кодекса Украины.
1 марта 2019 года следствие открыло материалы уголовного производства всем подозреваемым, в том числе и Ширяеву. Однако до сих пор обвинительные акты не направлены в суд, поскольку подозреваемые и их адвокаты не закончили знакомиться с материалами, отмечает "Интерфакс-Украина".
5 июля 2021 года Ширяев был задержан в связи с неявкой на вызов следователя для ознакомления с материалами уголовного производства и объявлением в розыск.