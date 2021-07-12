Суд в Харькове продлил на два месяца арест координатора "Патриотов – За жизнь" Ширяева

"Подозреваемому продлили меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней, до 9 сентября", – сказал он.

Какой именно суд принял решение, не уточняется. Под стражу Ширяева до 12 июля отправил 6 июля Киевский райсуд Харькова. Залога для него не предусмотрели.