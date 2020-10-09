Суд в Киеве взял под арест фигуранта дела о смерти военного из-за дедовщины

По данным Госбюро расследований, военнослужащий одной из воинских частей Нацгвардии Украины ударил своего сослуживца, после чего тот скончался. Печерский райсуд Киева отправил подозреваемого под арест без альтернативы залога.

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения для военнослужащего одной из частей Национальной гвардии в Киевской области, которого подозревают в дедовщине, приведшей к смерти. Об этом проинформировало Государственное бюро расследований (ГБР) в обновленной новости за 7 октября.

"Следственным судьей Печерского районного суда избрана подозреваемому мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога", – говорится в сообщении.

Солдат является фигурантом уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 406 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, причинившее тяжкие последствия в виде смерти) Уголовного кодекса Украины.

По данным следователей ГБР, 3 октября нынешний подозреваемый приказал сослуживцу отжиматься от пола, после чего подал команду "Смирно" и кулаком ударил его в область грудной клетки. Пострадавший потерял сознание, медики не смогли его спасти.

Подозрение военнослужащему объявили 7 октября.