Суд в Киеве взял под арест фигуранта дела о смерти военного из-за дедовщины

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения для военнослужащего одной из частей Национальной гвардии в Киевской области, которого подозревают в дедовщине, приведшей к смерти. Об этом проинформировало Государственное бюро расследований (ГБР) в обновленной новости за 7 октября.
"Следственным судьей Печерского районного суда избрана подозреваемому мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога", – говорится в сообщении.
Солдат является фигурантом уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 406 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, причинившее тяжкие последствия в виде смерти) Уголовного кодекса Украины.
По данным следователей ГБР, 3 октября нынешний подозреваемый приказал сослуживцу отжиматься от пола, после чего подал команду "Смирно" и кулаком ударил его в область грудной клетки. Пострадавший потерял сознание, медики не смогли его спасти.
Подозрение военнослужащему объявили 7 октября.