Тройное убийство в Фастове. У подозреваемого было направление в психиатрическую больницу

7 июня полиция сообщила, что в частном доме в Фастове 28-летний мужчина убил трех человек, с ранением госпитализировали его мать. Женщина рассказала, что ее сын страдал психическим расстройством.

В частном доме в Фастове убили трех человек Фото: kv.npu.gov.ua

Подозреваемый в тройном убийстве в Фастове Киевской области страдал психическим расстройством. Об этом рассказала его мать, которую мужчина ранил ножом, сообщил 8 июня Telegram-канал "Киів Оперативний".

По словам женщины, у сына было направление в психиатрическую клинику в Глевахе, но его так и не отправили туда, потому что у семьи не было денег.

Также пострадавшая рассказала, что выжила благодаря одеялу, смягчившему удар ножа.

7 июня стало известно, что в частном доме в Фастове 28-летний мужчина убил трех человек и ранил одного. Злоумышленника задержали. Полиция Киевской области сообщила, что среди убитых – сестра нападавшего и двое квартирантов.