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ОБЩЕСТВО

Жертвами тройного убийства в Фастове стали сестра подозреваемого и квартиранты – полиция

По данным полиции Киевской области, подозреваемый в убийстве трех человек в Фастове нанес многочисленные ножевые ранения своей матери, ее госпитализировали.

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Подозреваемого в убийстве задержали
Подозреваемого в убийстве задержали
Фото: kv.npu.gov.ua

Полиция Киевской области подтвердила, что 7 июня в Фастове произошло убийство трех человек. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Сегодня УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что в частном доме в Фастове 28-летний мужчина убил трех человек, с ранением госпитализировали женщину. Злоумышленника задержали.

"Полиция задержала мужчину, который основательно подозревается в совершении убийства трех человек... Местный житель, который уже имел проблемы с законом, подозревается в совершении умышленного убийства родной сестры и двух квартирантов. Также он нанес многочисленные ножевые ранения своей матери, которая в тяжелом состоянии доставлена в больницу", – говорится в сообщении полиции.

Правоохранители отметили, что сестре задержанного был 31 год, еще два тела принадлежат мужчине и женщине. Погибших направили на судмедэкспертизу.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: убийство, полиция, больница, женщины, уголовное производство, погибшие, ранение, Фастов, мужчины
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