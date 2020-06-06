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В Житомирской области избили народного депутата от "Слуги народа" – СМИ

По данным "Житомир.info", во время конфликта на автозаправке возле села Заречаны Житомирской области пострадал нардеп от "Слуги народа" Юрий Заславский.

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Заславский получил направление на судмедэкспертизу
Заславский получил направление на судмедэкспертизу
Фото: Юрій Заславський / Facebook

Вечером 5 июня в Житомирской области побили народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Юрия Заславского. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Житомир.info".

Инцидент произошел на заправке ОККО возле села Заречаны.

38-летний нардеп якобы участвовал в драке с другим мужчиной. В ходе конфликта Заславский потерял сознание и упал на землю.

По данным издания, нардеп получил ссадины и царапины на лице, от госпитализации отказался, но получил направление на судмедэкспертизу.

В полиции Житомирской области "Житомир.info" подтвердили, что такой инцидент был. Правоохранители открыли уголовное производство, по какой статье – не уточняется.

Заславский стал народным депутатом по списку "Слуги народа", там он был 118-м. Он родом из Хмельницкого.

Теги: драка, полиция, народные депутаты, Житомирская область, конфликт, уголовное производство, Слуга народа, мужчины
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