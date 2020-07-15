Украинку жестоко убили в Польше

45-летний гражданин Молдовы взят под стражу по подозрению в убийстве 26-летней украинки, сообщили в полиции польского города Пулавы.

14 июля в польском городе Пулавы жестоко убили 26-летнюю гражданку Украины. Об этом сообщает городское управление полиции.

Очевидцы сообщили дежурному по отделению, что мужчина тащит кого-то в многоквартирный дом. Патрульные прибыли по вызову и обнаружили на первом этаже окровавленную женщину. Ее пытались реанимировать на месте, затем отправили в больницу, однако она скончалась.

Мужчину, 45-летнего гражданина Молдовы, полицейские обезоружили и задержали. С ним ведутся следственные действия.

Установлено, что погибшая несколько лет жила и работала в Пулавах.