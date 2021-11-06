Украинское посольство назвало провокацией осквернение памятника Пилсудскому в Кракове

"Категорически осуждаем этот акт вандализма и любые другие действия по осквернению мест памяти. Расцениваем этот позорный случай, который произошел накануне Дня независимости Республики Польша как провокацию, направленную на ухудшение добрососедских отношений между Украиной и Польшей. Надеемся, что правоохранительные органы Республики Польша, уже занимающиеся выяснением всех обстоятельств происшествия, оперативно найдут и привлекут к ответственности виновных в этом акте вандализма", – говорится в сообщении.

Контекст:

6 ноября в Кракове неизвестные разрисовали памятник маршалу Юзефу Пилсудскому и легионерам. Статуи легионеров были раскрашены желтым и синим цветом. Газета отмечает, что это может вызывать ассоциации с флагом Украины, однако цвета расположены в неправильном порядке. На постаменте памятника написаны буквы IN. На месте происшествия полиция обнаружила пустые баллончики от краски, а также записку на картоне "Польша не тільки для панів", которая содержит ошибку.

В полиции заявили, что найденная записка – не доказательство того, что акт вандализма совершили украинцы. Правоохранители занимаются поиском преступников.