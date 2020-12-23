Украинского военного завербовали в оккупированном Крыму, но он сдался СБУ

Суд освободил от ответственности украинского военнослужащего, который добровольно сдался Службе безопасности Украины после его вербовки в оккупированном Крыму.

Военнослужащий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины был завербован в аннексированном Крыму, но сдался украинским правоохранителям после возвращения на материковую Украину. Об этом 23 декабря сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

В СБУ отметили, что военнослужащего завербовали во время посещения оккупированного Крыма по семейным делам.

"Военнослужащий ВСУ при пересечении пункта пропуска с временно оккупированным Крымом был завербован представителями российских спецслужб путем шантажа и психологического давления. Так, сотрудник вражеской спецслужбы отработал на украинском военнослужащем задачи по сбору информации военного характера и общественно-политической обстановки в южном регионе Украины", – говорится в сообщении.

Украинский военный после возвращения на материковую Украину не стал выполнять задачи российской спецслужбы и добровольно сообщил об обстоятельствах вербовки. Учитывая это, Приморский райсуд Одессы признал его виновным в приготовлении к госизмене в форме шпионажа, но освободил от уголовной ответственности за государственную измену.

В СБУ призвали граждан Украины воздержаться от посещения временно оккупированных территорий.