В Австралии двое голых мужчин испугались оленя, убежали в лес и потерялись

После того как мужчин спасли, их оштрафовали за нарушение карантинных норм Фото: pexels.com

Мужчины загорали на диком пляже, когда к ним вышел олень, – они испугались, побежали в лес и заблудились. А потом они обратились в экстренные службы с просьбой оказать им помощь.

На поиски направили вертолет и 18 спасателей. Они нашли голого мужчину с одним рюкзаком на пешеходной дорожке, второго, "частично одетого", отыскали неподалеку в лесу.

После спасения каждого оштрафовали на тысячу австралийских долларов за нарушение карантина, поскольку в регионе объявлен локдаун.

Начальник полиции Нового Южного Уэльса Мик Фуллер назвал заблудившихся мужчин "идиотами", потому что они "вышли из дома без уважительной причины и отвлекли спасателей от важных дел".