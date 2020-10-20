В центре Харькова водитель вылетела в реку, пытаясь объехать кошку

В Харькове на водителя Kia Sorento, вылетевшую в реку, составили административный протокол.

В центре Харькова женщина за рулем Kia Sorento упала в реку. Об этом Общественному сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Харьковской области Дмитрий Гайдук.

"Как она объяснила патрульным, когда она двигалась, увидела на дороге кошку. И чтобы избежать наезда на животное, направила транспортное средство в сторону бордюра. После чего у автомобиля началось неконтролируемый движение и уже произошло падение в воду", – сказал Гайдук.

По его словам, алкотестер показал, что женщина была трезвой. Автомобиль достали из воды. На водителя составили админпротокол по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, которые привели к повреждению транспорта и элементов проезжей части) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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