В Чечне произошло пять землетрясений за сутки

На территории Чечни 13 декабря произошло пять землетрясений магнитудой от 3,3 до 4,6 балла.

На территории Чечни за сутки произошло пять землетрясений. Это следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Магнитуда землетрясений была от 3,3 до 4,6 балла. Самое сильное землетрясение произошло в 11.34 по местному времени (10.34 по Киеву) в 16 км от столицы Чечни Грозного, его эпицентр залегал на глубине около 10 км.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Накануне вечером произошло еще три землетрясения. Самое сильное – в девяти километрах от Грозного с магнитудой 4,7 балла и эпицентром на глубине 20 км.