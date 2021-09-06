В Черкассах умер ребенок, которому не оказали помощь родственники

Ребенка госпитализировали с ушибом головы и ранами на руках и ногах. В полиции говорили, что бабушка ребенка, которая присматривала за ним, не обратилась за помощью медиков, а самостоятельно оказывала домедицинскую помощь внуку.

31 августа Сосновский суд Черкасс избрал для 51-летней женщины меру пресечения в виде содержания под стражей. Ей сообщили о подозрении по факту оставления малолетнего ребенка в опасности (ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины). Об этом написала пресс-служба прокуратуры.

По информации "Обозревателя", судебное заседание прошло в закрытом режиме, этого потребовала подозреваемая.

4 сентября по этому делу сообщили подозрение еще одному человеку, отметили на сайте Черкасской областной прокуратуры.

"По версии следствия, подозреваемый, временно ухаживая за ребенком, наблюдал плохое состояние здоровья мальчика, но не обратился за профессиональной помощью в учреждение здравоохранения и оставил в опасном для жизни состоянии травмированного ребенка, который по объективным причинам был лишен возможности принять меры к самосохранению", – заявили в прокуратуре.

Правоохранители инициировали заключение подозреваемой под стражу.