В Черниговской области тигр загрыз сотрудника зоопарка

В Менском зоопарке хищник напал на сотрудника. От полученных травм 47-летний мужчина умер до приезда медиков. Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Тигр напал на заведующего секцией диких животных примерно в 15.00 Фото: depositphotos.com

4 февраля в Менском зоопарке Черниговской области тигр загрыз мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

По предварительной информации, работник зоопарка собирался покормить животное, в этот момент тигр напал на мужчину. От полученных травм он скончался до приезда медиков.

Следователи полиции открыли производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Директор зоопарка Зинаида Максименко рассказала Общественному, что тигр напал на заведующего секцией диких животных примерно в 15.00.

"Он не придерживался правил безопасности. Открыл дверь, вошел к тигру, не прикрыв ее. Надо заходить вдвоем, а он почему-то зашел сам", – сказала Максименко.

По ее словам, погибший работал в зоопарке с 2009 года. У мужчины остались жена и взрослый сын.