В Черновцах перевернулась служебная машина полиции, пострадали правоохранители

"Сотрудники УПО, получив сообщение о срабатывании сигнализации в одном из домов в Черновцах, двигались по улице Головной с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом на вызов. На улице Южно-Кольцевой 58-летний водитель автомобиля Volkswagen проигнорировал спецсигналы служебного автомобиля и не предоставил ему преимущества в движении. В результате столкновения двух транспортных средств служебный автомобиль перевернулся", – говорится в сообщении.

У двух полицейских в больнице диагностировали сотрясения головного мозга, отметили правоохранители.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.