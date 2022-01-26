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В Черновицкой области полиция изъяла фальсифицированный алкоголь на 1 млн грн

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Реализовывали фальсифицированную продукцию под видом известных украинских марок
Реализовывали фальсифицированную продукцию под видом известных украинских марок
Фото: mvs.gov.ua

В Черновицкой области правоохранители изъяли более 6,5 тыс. литров спирта и готовой к продаже продукции, а также 5 тыс. поддельных марок акцизного налога. Об этом 26 января сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Полиция  выявила подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя, места его сбыта и лиц, причастных к организации незаконной деятельности.

"В состав группировки входили пять местных жителей. Реализовывали продукцию под видом известных украинских марок, используя поддельные марки акцизного налога. Сбывали алкоголь через розничную сеть и так называемые наливайки", – отметили в релизе.

Полицейские провели 20 обысков в местах проживания фигурантов, а также в производственных помещениях и на складе контрафактной продукции.

"Изъяли более 5 тыс. литров спирта и 1,5 тыс. литров готовой к продаже продукции, 852 бутылки водки разных торговых марок, 5 тыс. марок акцизного налога с признаками подделки, 216 сигаретных блоков, пустую тару, упаковочные материалы и оборудование из подпольного цеха. Общая стоимость изъятого достигает 1 млн грн", – уточнили в полиции.

Правоохранители открыли производство по ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua

Теги: Украина, полиция, алкоголь, спирт, акциз, правоохранители, сигареты, контрафакт, обыски, подделка, бутылки
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