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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Днепре педагога подозревают в изнасиловании 12-летней девочки

По данным следствия, 56-летний музыкальный руководитель детского коллектива в Днепре насиловал 12-летнюю девочку и снимал порнографическое видео, чтобы затем продавать записи. Мужчина арестован, сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.

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Педагог не единожды насиловал ребенка, сообщили в прокуратуре
Педагог не единожды насиловал ребенка, сообщили в прокуратуре
Фото: pixabay.com

В Днепре 56-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области проинформировала 14 февраля. 

По данным следствия, житель Днепра, который работает музыкальным руководителем одного из детских коллективов города, не единожды совершал в отношении девочки противоправные насильственные действия сексуального характера.

"Применяя психологическое давление, мужчина насиловал ребенка и осуществлял видеосъемку порнографического характера с целью последующего сбыта", – сказано в сообщении прокуратуры. 

Педагогу сообщили о подозрении в изнасиловании малолетнего ребенка и распространении видеопродукции порнографического характера (ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 301 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал для мужчины меру пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: порнография, арест, Днепр, изнасилование, подозрение, ребенок
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