В Днепре педагога подозревают в изнасиловании 12-летней девочки

В Днепре 56-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области проинформировала 14 февраля.
По данным следствия, житель Днепра, который работает музыкальным руководителем одного из детских коллективов города, не единожды совершал в отношении девочки противоправные насильственные действия сексуального характера.
"Применяя психологическое давление, мужчина насиловал ребенка и осуществлял видеосъемку порнографического характера с целью последующего сбыта", – сказано в сообщении прокуратуры.
Педагогу сообщили о подозрении в изнасиловании малолетнего ребенка и распространении видеопродукции порнографического характера (ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 301 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал для мужчины меру пресечения в виде содержания под стражей.